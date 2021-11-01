Новини 1 листопада: кадрові ротації в уряді, електроенергія для бізнесу

Про кадрові ротації в уряді. "Слуга народу" попередньо визначилася з кандидатами на посади віцепрем’єра, міністрів з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, екології та оборони.

На хвилі кадрових ротацій у Кабінеті Міністрів віцепрем’єр та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський подав у відставку.

Про електроенергію для бізнесу. Ціни на електроенергію для бізнесу 1 листопада зросла на 27,7% в об’єднаній енергосистемі України.

Про ставку. Половина членів Комітету з монетарної політики НБУ не очікують змін облікової ставки до кінця року, водночас решта очікує її зростання на 0,5 – 1 в.п.

Про газ. Попри заяви щодо збільшення поставок газу до країн Євросоюзу РФ продовжує зменшувати транзит газу через українську газотранспортну систему.

Про УЗ. Укрзалізниця отримала перші п’ять вагонів у рамках замовлення 100 нових вагонів коштом держбюджету.

Ексклюзиви ЕП:

Розкол у ЄС та повернення вугілля. Як Європа бореться з енергетичною кризою

За пів року вартість газу зросла вшестеро, що призвело до рекордного підвищення цін на енергоносії. Як влада країн ЄС допомагає впоратись із кризою бідному населенню.

Час – гроші. Хто з банків швидше за всіх обслуговує клієнтів

Скільки часу витрачають українці в банках? ЕП порівняла тривалість обслуговування в установах, орієнтованих на надання послуг фізособам.