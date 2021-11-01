П’ятеро топпосадовців НБУ очікують зростання ставки до кінця року 

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Половина членів Комітету з монетарної політики НБУ не очікують змін облікової ставки до кінця року, водночас решта очікує її зростання на 0,5 – 1 в.п.

Про це повідомила пресслужба Національного банку за підсумками засідання Комітету 20 жовтня.

Присутні були 10 з 10 членів Комітету, до якого входять голова НБУ, його заступники та очільники департаментів.

Учасники констатували зростання проінфляційних ризиків. Однією з ключових загроз для сповільнення інфляції до цілі 5% у 2022 році є суттєвий зовнішній ціновий тиск.

Його підживлюють подальше подорожчання енергоресурсів, дефіцит сировини і напівпровідників, а також логістичні затримки у світі. На цьому тлі центробанки країн із ринками, що розвиваються, підвищують ключові ставки. Регулятори розвинених країн теж частіше сигналізують про готовність згортати пом'якшення монетарних умов.

На тлі високої інфляції повільно погіршуються інфляційні очікування усіх груп респондентів – населення, бізнесу, аналітиків. Їхнє подальше розбалансування є суттєвим ризиком для сповільнення інфляції до цілі 5% у наступному році.

У новий прогноз НБУ заклав вище за очікувані ціни на енергоносії в найближчі кілька кварталів та вищі темпи зростання зарплат. А відтак і передбачені жорсткіші монетарні умови для нівелювання нових проінфляційних факторів.

За збереження у жовтні облікової ставки на рівні 8,5% висловилися семеро членів КМП.

Один з учасників дискусії додав, що у короткостроковій перспективі інфляційний розвиток, ймовірно, буде навіть кращим, ніж очікувалося. Високі врожаї сприятимуть сповільненню інфляції наприкінці цього року та на початку наступного.

Він також зазанчив, що відтермінування циклу пом'якшення монетарної політики НБУ сприятиме підвищенню ефективності монетарної трансмісії. Так, банки орієнтувалися на швидке повернення НБУ до пом'якшення політики і не поспішали переглядати свою процентну політику.

"Натомість новий прогноз ставки – її збереження на рівні не нижче 8,5% щонайменше до третього кварталу 2022 року – сигналізуватиме про збереження жорсткіших монетарних умов у тривалішій перспективі", – кажуть в НБУ.

У жовтні троє членів КМП висловилися за підвищення облікової ставки до 9,0%. Вони вважають, що близькість поточного інфляційного розвитку до траєкторії минулого прогнозу не гарантує таку близькість у майбутньому. Зокрема, адже світова інфляція продовжує прискорюватися.

Під час обговорення прогнозної траєкторії облікової ставки п'ятеро учасників дискусії не очікують змін облікової ставки до кінця 2021 року. Інша половина членів КМП вважає, що НБУ має бути готовим до підвищення облікової ставки.

Так, вони висловилися за підвищення ставки у грудні. Троє з п’яти підтримали зростання на 1 в.п. у грудні через високу ймовірність реалізації проінфляційних ризиків. Ще двоє – на 0,5 в. п.

Майже усі члени КМП очікують облікову ставку на рівні 7,5-8% на кінець наступного року. Один учасник дискусії вважає, що наприкінці 2022 року вона буде вищою, ніж зараз, і становитиме 9%.

Нагадуємо:

Національний банк ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 8,5%. У НБУ готові підвищити ставку на засіданні у грудні у випадку реалізації проінфляційних ризиків.

Економічна правда