УЗ отримала перші вагони від Крюківського заводу: як виглядають

Укрзалізниця отримала перші п’ять вагонів у рамках замовлення 100 нових вагонів коштом держбюджету.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

За умовами контракту, до кінця року Укрзалізниця має отримати 20 зі 100 замовлених вагонів.

Загалом Крюківський завод має побудувати та поставити компанії: 51 купейний та 12 спальних вагонів, 37 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі, 17 з яких – з купе начальника потягу.

На замовлення УЗ отримала 3 млрд грн з державного бюджету.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" отримав авансовий платіж від Укрзалізниці на поставку 100 пасажирських вагонів, термін виконання - до кінця липня 2022 року.

АТ "Укрзалізниця" підписала угоду з Крюківським вагонобудівним заводом на постачання 100 пасажирських вагонів, підприємство отримає першу партію вже цьогоріч.

За повідомленнями ЗМІ, спочатку "Укрзалізниця" проводила конкурентний тендер, але замовника звинувачували в тому, що він прописав технічні вимоги під продукцію єдиного виробника – того ж "Крюківського вагонобудівного заводу".

Тоді до "Укрзалізниці" зверталися виробники з проханням переглянути технічні вимоги на вагони, аби участь в тендері могли взяти європейські компанії. Також на тендер подала свою пропозицію китайська CRRC.

Але "Укрзалізниця" відхилила з торгів усіх конкурентів "Крюківського вагонобудівного заводу" та скасувала торги через відсутність конкуренції.

Після цього було прийнято рішення про закупівлю за договірною процедурою з однією компанії.

Економічна правда