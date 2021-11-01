Віцепрем’єр та очільник Мінстратегпрому Уруський подав у відставку
На хвилі кадрових ротацій у Кабінеті Міністрів віцепрем’єр та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський подав у відставку.
Про це повідомив представник Кабміну в Раді Тарас Мельничук.
Зазначається, що міністр звільняється за власним бажанням. Раніше повідомлялося, що посаду Уруського може отримати очільник Митної служби Павло Рябікін.
Уруський став другим за день міністром, що подав у відставку 1 листопада. Так, вранці у понеділок віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков також подав заяву про звільнення за власним бажанням.
Нагадуємо:
"Слуга народу" попередньо визначилася з кандидатами на посади віцепрем’єра, міністрів з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, екології та оборони, звільнення мінстра економіки Олексія Любченка наразі ще під питанням.
Наразі звільнення очікує міністр екології Роман Абрамовський, який подав у відставку 19 жовтня. На його посаду планують призначити Руслана Стрільця.
Також міністра оборони Андрія Тарана замінять на міністра інтеграції ТОТ Олексія Резнікова, а останнього – на нардепку від "Слуги народу" Ірину Верещук.
На ранок понеділка під питанням залишається звільнення віцепрем’єра-міністра економіки Олексія Любченка. На його місце можуть призначити заступницю голови ОПУ Юлію Свириденко.
Економічна правда
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