Електроенергія для бізнесу у листопаді подорожчала на чверть
Ціни на електроенергію для бізнесу 1 листопада зросла на 27,7% в об’єднаній енергосистемі України.
Про це йдеться у даних Оператора ринку.
Так, на 1 листопада ціна базового навантаження на ринку "на добу наперед" були наступні:
- в ОЕС України: 3208,11 грн за МВт-год (27,65%);
- Бурштинський острів: 2152,35 грн за МВт-год (1,72%).
Водночас на 31 жовтня ціни становили 2513,26 грн за МВт-год та 2115,06 за МВт-год відповідно.
Нагадуємо:
Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ станом на ранок 25 жовтня становили 701,3 тис тонн - це майже на 7% менше порівняно із запасами 18 жовтня. Фактичні запаси вугілля менші від планових у 4,2 раза.
Компанія Інтер РАО 20 жовтня оголосила аукціон на продаж електроенергії, але 21 жовтня відповідний аукціон був відмінений, відповідні аукціони в Білорусі не були проведені.
Оператор системи передачі Укренерго провів аукціон на доступ до міждержавного перетину з РФ для імпорту електроенергії.
Економічна правда
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