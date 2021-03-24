Президент ввів у дію рішення РНБО щодо "Мотор Січі"

23 березня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони від 11 березня щодо заходів захисту національних інтересів у сфері авіаційних двигунів.

Про це йдеться в Указі №108/2021.

Так, набрало чинності рішення РНБО від 11 березня 2021 року "Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 березня 2018 року "Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів держави у сфері авіадвигунобудування".

Раніше на брифінгу за підсумками відповідного засідання РНБО секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що "прийняте відповідне рішення - згідно з цим рішенням підприємство "Мотор Січ" буде повернуто українському народу, буде повернуто у власність української держави в законний, конституційний спосіб найближчим часом".

Нагадаємо:

11 березня на засіданні РНБО прийняли рішення про повернення у власність держави ПАТ "Мотор Січ" "в законний спосіб найближчим часом", люди, які вкладали кошти в підприємство, отримають компенсацію.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у Раді найближчим часом зареєструють законопроєкт про націоналізацію ПАТ "Мотор Січ".

У "Слузі народу" обговорюють та напрацьовують текст законопроєкту про націоналізацію ПАТ "Мотор Січ", заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Китайський інвестор "Мотор Січі" назвав неприпустимими заяви української влади про можливу націоналізацію підприємства та пригрозив новими позовами.

Міністерство закордонних справ України отримало ноту від уряду Китаю через введення РНБО санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі", про це 1 лютого повідомило видання ZN.UA, інформацію також підтвердили джерела ЕП у МЗС.

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 28 січня 2021 року, яке передбачає застосування спеціальних економічних санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі".

Читайте також: Китайський приліт: як спір за "Мотор Січ" загнав українську владу в глухий кут

Економічна правда





