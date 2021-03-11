Секретар РНБО: "Мотор Січ" буде повернуто у власність держави найближчим часом

На засіданні РНБО прийняли рішення про повернення у власність держави ПАТ "Мотор Січ" "в законний спосіб найближчим часом", люди, які вкладали кошти в підприємство, отримають компенсацію.

Про це на брифінгу за підсумками засідання РНБО заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"П'яте питання, яке ми розглядали на засіданні РНБО, - про стан виконання рішення РНБО від 1 березня 2018 року про невідкладні заходи щодо захисту інтересів держави у сфері авіабудування.

Мова йде про "Мотор Січ" у Запоріжжі. Прийняте відповідне рішення - згідно з цим рішенням підприємство "Мотор Січ" буде повернуто українському народу, буде повернуто у власність української держави в законний, конституційний спосіб найближчим часом", - підкреслив Данілов.

"Наші підприємства ОПК, які дивним чином опинилися в руках приватних, на сьогоднішній день кожне буде розглядатись окремо. І якщо підприємство є для нас важливим, стратегічно важливим, у законний спосіб ми будемо це робити з рештою підприємств.

Ті люди, які вкладали гроші, які інвестували в ці підприємства, обов'язково будуть отримувати відповідну компенсацію. Це робиться для нацбезпеки нашої країни", - додав він.

"Всі рішення, всі дії на території України будуть відбуватися згідно чинного законодавства. Жодного кроку за межами законодавства ми робити не будемо і не можемо.

Якщо інвестиції відбувались на Віргінські острови, то треба з'ясовувати з Віргінськими островами з'ясовувати ці стосунки. Якщо інвестиції відбувались на териорію України, ці гроші заходили офіційно, на наші підприємства, через наші банки і ми розуміємо, хто це, публічна, відкрита ситуація, таким інвестиціям буде 100% захист держави.

Захищати юрисдикції, які є офшорними, - у нас такого завдання немає", - пояснив Данілов, відповідаючи на питання журналістів.

Нагадаємо:

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що у Раді найближчим часом зареєструють законопроєкт про націоналізацію ПАТ "Мотор Січ".

У "Слузі народу" обговорюють та напрацьовують текст законопроєкту про націоналізацію ПАТ "Мотор Січ", заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Китайський інвестор "Мотор Січі" назвав неприпустимими заяви української влади про можливу націоналізацію підприємства та пригрозив новими позовами.

Міністерство закордонних справ України отримало ноту від уряду Китаю через введення РНБО санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі", про це 1 лютого повідомило видання ZN.UA, інформацію також підтвердили джерела ЕП у МЗС.

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО від 28 січня 2021 року, яке передбачає застосування спеціальних економічних санкцій проти китайських інвесторів "Мотор Січі".

Нацкомісія з цінних паперів відкрила справу проти депозитарної установи СП ТОВ "ДРАГОН КАПІТАЛ" за порушення вимог щодо провадження депозитарної діяльності в частині інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів ПАТ "Мотор Січ", у Dragon Capital відкинули звинувачення.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку не зафіксувала жодних ознак законної діяльності щодо скликання та наміру проведення загальних зборів акціонерного товариства "Мотор Січ".

31 січня у Запоріжжі мали відбутись позачергові загальні збори АТ "Мотор Січ", ініційовані китайськими інвесторами та українським бізнесменом Олександром Ярославським, але вони були зірвані Службою безпеки.

Купівля китайськими інвесторами контрольного пакету акції АТ "Мотор Січ" викликала занепокоєння в США через нарощування військової потужності Пекіну.

Водночас, в українському уряд виступають за те, щоб стратегічні українські підприємства залишалися у власності держави, хоча і розуміє важливість залучення інвесторів до "Мотор Січ".

Наразі інвестори подали в міжнародний арбітраж з вимогою стягнути з України 3,5 млрд доларів, оскільки прокуратура наклала додатковий арешт на акції "Мотор Січ"після того, як китайські бізнесмени разом із DCH Олександра Ярославського оголосили про спільну заявку в АМКУ про купівлю акцій, та поскаржився на тиск.

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Економічна правда