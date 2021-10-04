Новини 4 жовтня: Pandora Papers та офшори Зеленського, транзит газу через Україну

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Про офшори. Документи Pandora Papers, нового витоку з 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії, частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм президента Володимира Зеленського та його соратників.

Крім того, нардепу Олександру Герезі донедавна належали офшорні компанії, пов’язані з мережею гіпермаркетів на території окупованого Криму.

Про газ. Дані угорського оператора ГТС FGSZ свідчать, що транзит російського газу через Україну в Угорщину відновили. Згодом в Операторі ГТС України інформацію спростували, заявивши, що це не транзит, а реекспорт.

Про Нафтогаз. "Нафтогаз" отримає 51 млрд грн компенсації за втрату контролю над газотранспортною системою у 2019 році в результаті анбандлінгу, 48 млрд грн з них буде виплачена "Оператором ГТС".

Про ПП-2. Оператор газопроводу "Північний потік-2" заявив про те, що почалася процедура заповнення газом першої нитки трубопроводу

Про мости. Укрзалізниця підписала контракт на 1,15 млрд грн з компанією "Автострада" на завершення будівництва Дарницького моста у Києві

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Велика жовтнева революція: Як "Нафтогаз" витратить 50 мільярдів на перехід від "реформаторства" до "соціалізму"

"Нафтогазу" нема за що купувати необхідні для опалювального сезону обсяги газу, який побив усі цінові рекорди і продовжує дорожчати. Яким чином НАК планує втримати привабливі для населення тарифи?