Новини вихідних: напрямки роботи РНБО, авіасполучення з Мальтою

Про космос. Кабінет Міністрів підтримав пропозицію Державного космічного агентства щодо реорганізації державних підприємств космічної галузі шляхом перетворення їх на акціонерні товариства, 100% акцій яких належить державі.

Про РНБО. Президент Володимир Зеленський розповів по яким темах у найближчий час очікує роботи від Ради національноїх безпеки та оборони.

Про бюджети. У 2022 році "випадаючі" доходи бюджетів - тобто кошти, які могли б надійти до державного/місцевих бюджетів, але не надійдуть через дію податкових пільг - складуть 44,4 мільярди (+0,4% до очікуваних втрат 2021 року і +26,3% до прогнозованих втрат, що закладались у проект-2021).

Про землю. Президент Володимир Зеленський вважає, що реформа землі уповільнена.

Про Мальту. Міністерства інфраструктури України та Республіки Мальта домовилися про взаємне зняття наявних обмежень регулярного повітряного сполучення між двома державами.