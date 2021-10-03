Новини вихідних: напрямки роботи РНБО, авіасполучення з Мальтою
Про космос. Кабінет Міністрів підтримав пропозицію Державного космічного агентства щодо реорганізації державних підприємств космічної галузі шляхом перетворення їх на акціонерні товариства, 100% акцій яких належить державі.
Про РНБО. Президент Володимир Зеленський розповів по яким темах у найближчий час очікує роботи від Ради національноїх безпеки та оборони.
Про бюджети. У 2022 році "випадаючі" доходи бюджетів - тобто кошти, які могли б надійти до державного/місцевих бюджетів, але не надійдуть через дію податкових пільг - складуть 44,4 мільярди (+0,4% до очікуваних втрат 2021 року і +26,3% до прогнозованих втрат, що закладались у проект-2021).
Про землю. Президент Володимир Зеленський вважає, що реформа землі уповільнена.
Про Мальту. Міністерства інфраструктури України та Республіки Мальта домовилися про взаємне зняття наявних обмежень регулярного повітряного сполучення між двома державами.
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