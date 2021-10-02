Державні космічні компанії незабаром перетворяться на акціонерні

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Кабінет Міністрів підтримав пропозицію Державного космічного агентства щодо реорганізації державних підприємств космічної галузі шляхом перетворення їх на акціонерні товариства, 100% акцій яких належить державі.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Перелік ДП космічної галузі, що перетворюються в акціонерні товариства:

Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля"

Державне науково-виробниче підприємство "Об’єднання Комунар"

Державне підприємство "Виробниче об’єднання "Київприлад"

Державне підприємство "Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова"

Нагадуємо:

За результатами півріччя 2021 року Державне космічне агентство України відзвітувало про сумарні чисті збитки підпорядкованих компаній на суму 132,7 млн грн.

Раніше Уряд схвалив Державну космічну програму України до 2025 року, нею передбачено фінансування галузі у 40 мільярдів гривень.