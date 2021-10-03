Зеленський розповів, по яким темам працюватиме РНБО

Президент Володимир Зеленський розповів по яким темам у найближчий час очікує роботи від Ради національноїх безпеки та оборони.

Про це він повідомив на прес-конференції.

"РНБО активно працює, там є багато питань щодо надр. Знаю, що недонатиснули тематику з контрабандою", - заявив він, додавши, що через два тижні повинні показати результати.

"Питання постачання вугілля, якого не вистачає, це питання також буде підніматись на засіданнях РНБО. Важливо всім нам прожити опалювальний період і гідно його пройти незважаючи на всі ризики", - підсумував президент.