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Україна та Мальта зняли обмеження щодо регулярного авіасполучення

Субота, 2 жовтня 2021, 11:17

Міністерства інфраструктури України та Республіки Мальта домовилися про взаємне зняття наявних обмежень регулярного повітряного сполучення між двома державами.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства інфраструктури.

Домовленість передбачає зняття обмежень щодо:

кількості призначених авіапідприємств

пунктів відправлення/призначення на територіях обох країн

встановлення необмеженої кількості рейсів під час здійснення регулярного авіасполучення

"Очікується, що нова домовленість збільшить кількість авіарейсів між країнами, а також позитивно вплине на вартість авіаквитків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

В жовтні Україна та ЄС планують підписати Угоду про спільний авіаційний простір. Завдяки цьому Україна повноцінно ввійде в єдиний авіапростір ЄС. 

У відомстві очікують, що практичним результатом домовленості стане розширення географії польотів для українців та здешевлення авіаквитків.

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Економічна правда
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