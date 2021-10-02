Україна та Мальта зняли обмеження щодо регулярного авіасполучення
Міністерства інфраструктури України та Республіки Мальта домовилися про взаємне зняття наявних обмежень регулярного повітряного сполучення між двома державами.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства інфраструктури.
Домовленість передбачає зняття обмежень щодо:
▪ кількості призначених авіапідприємств
▪ пунктів відправлення/призначення на територіях обох країн
▪ встановлення необмеженої кількості рейсів під час здійснення регулярного авіасполучення
"Очікується, що нова домовленість збільшить кількість авіарейсів між країнами, а також позитивно вплине на вартість авіаквитків", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
В жовтні Україна та ЄС планують підписати Угоду про спільний авіаційний простір. Завдяки цьому Україна повноцінно ввійде в єдиний авіапростір ЄС.
У відомстві очікують, що практичним результатом домовленості стане розширення географії польотів для українців та здешевлення авіаквитків.
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