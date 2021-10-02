Україна та Мальта зняли обмеження щодо регулярного авіасполучення

Міністерства інфраструктури України та Республіки Мальта домовилися про взаємне зняття наявних обмежень регулярного повітряного сполучення між двома державами.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства інфраструктури.

Домовленість передбачає зняття обмежень щодо:

▪ кількості призначених авіапідприємств

▪ пунктів відправлення/призначення на територіях обох країн

▪ встановлення необмеженої кількості рейсів під час здійснення регулярного авіасполучення

"Очікується, що нова домовленість збільшить кількість авіарейсів між країнами, а також позитивно вплине на вартість авіаквитків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

В жовтні Україна та ЄС планують підписати Угоду про спільний авіаційний простір. Завдяки цьому Україна повноцінно ввійде в єдиний авіапростір ЄС.

У відомстві очікують, що практичним результатом домовленості стане розширення географії польотів для українців та здешевлення авіаквитків.