KSE: у 2022 році через податкові пільги бюджети недоотримають понад 44 мільярди

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У 2022 році "випадаючі" доходи бюджетів - тобто кошти, які могли б надійти до державного/місцевих бюджетів, але не надійдуть через дію податкових пільг - складуть 44,4 мільярди (+0,4% до очікуваних втрат 2021 року і +26,3% до прогнозованих втрат, що закладались у проект-2021).

Про це йдеться в огляді Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління.

Найбільші втрати (традиційно) по пільгах з ПДВ - 28,8 млрд грн, з них:

- охорона здоров’я – 15,0 млрд грн

- освіта – 3,9 млрд грн

- будівництво житла - 4,0 млрд грн

- операції з перевезення пасажирів міським транспортом - 1,6 млрд грн

"Податок на майно – 13,0 млрд грн (на рівні 2021 р.) - це втрати місцевих бюджетів. Акцизний податок з імпортних товарів – 0,1 млрд грн (на рівні 2021 р.). Податок на прибуток підприємств – 2,5 млрд грн (на рівні 2021 р)

Податкові пільги звужують податкову базу, і збільшують податкове навантаження на решту платників податків", - йдеться у повідомленні.