Президент вважає, що реформа землі уповільнена
Президент Володимир Зеленський вважає, що реформа землі уповільнена.
Про це він заявив на прес-конференції
"Тому що немає часу, щоб ми постійно збирались всі разом, придумавали як це зробити, як швидше", - зазначив він.
Нагадуємо:
Міністр агрополітики Роман Лещенко прогнозує, що до кінця року середня вартість гектару буде близько 50 тис грн та закликає українців не поспішати з продажем землі.
З 1 липня 2021 року громадяни України можуть легально купувати і продавати землю сільськогосподарського призначення.
Лещенко і раніше заявляв, що ціна на землю з відкриттям ринку зростатиме на 7 – 10% щороку, що пов’язано, зокрема, зі світовими тенденціями цін на продовольство.
Повідомлялось, що чтаном на 1 серпня середня ціна 1 га ріллі в Україні становить 26,8 тис грн - що практично відповідає середній нормативній грошовій оцінці. Це значно нижче раніше названої Міністерством аграрної політики цифри у 40 тис грн/га.
Станом на 13 вересня у рамках ринку землі укладено 15 533 угод, найчастіше укладали у Полтавській та Київській областях.
Більше про ринок землі, ціни, угоди і лайфхаки читайте в рубриці ЕП "Земельний гід".
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