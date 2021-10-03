Президент вважає, що реформа землі уповільнена

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Президент Володимир Зеленський вважає, що реформа землі уповільнена.

Про це він заявив на прес-конференції

"Тому що немає часу, щоб ми постійно збирались всі разом, придумавали як це зробити, як швидше", - зазначив він.

Нагадуємо:

Міністр агрополітики Роман Лещенко прогнозує, що до кінця року середня вартість гектару буде близько 50 тис грн та закликає українців не поспішати з продажем землі.

З 1 липня 2021 року громадяни України можуть легально купувати і продавати землю сільськогосподарського призначення.

Лещенко і раніше заявляв, що ціна на землю з відкриттям ринку зростатиме на 7 – 10% щороку, що пов’язано, зокрема, зі світовими тенденціями цін на продовольство.

Повідомлялось, що чтаном на 1 серпня середня ціна 1 га ріллі в Україні становить 26,8 тис грн - що практично відповідає середній нормативній грошовій оцінці. Це значно нижче раніше названої Міністерством аграрної політики цифри у 40 тис грн/га.

Станом на 13 вересня у рамках ринку землі укладено 15 533 угод, найчастіше укладали у Полтавській та Київській областях.

Більше про ринок землі, ціни, угоди і лайфхаки читайте в рубриці ЕП "Земельний гід".