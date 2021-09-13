Ринок землі: уже уклали 15,5 тисяч угод
Станом на 13 вересня у рамках ринку землі укладено 15 533 угод, найчастіше укладали у Полтавській та Київській областях.
Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
"Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 4943 нотаріусів. Всього заяв - 5552 , із них погоджено 4905, в черзі на розгляд - 6, відмову отримали 641", - йдеться у повідомленні.
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У регіональному розрізі за кількістю угод найбільше укладали у Полтавській (1403 договори) та Київській (1371 договорів) областях.
За площею лідирують Кіровоградська (4 930,9 га) та Харківська (4 236 га) області.
Нагадуємо:
Станом на 1 серпня середня ціна 1 га ріллі в Україні становить 26,8 тис грн - що практично відповідає середній нормативній грошовій оцінці. Це значно нижче раніше названої Міністерством аграрної політики цифри у 40 тис грн/га.
На 7 вересня кількість угод з купівлі-продажу земельних ділянок перетнула позначку у 13 тисяч, найчастіше укладали у Київській та Полтавській областях.
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Економічна правда
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