Лещенко закликає не поспішати з продажем землі: каже, що вартість буде зростати

Роман Лещенко фото: ЕП

Міністр агрополітики Роман Лещенко прогнозує, що до кінця року середня вартість гектару буде близько 50 тис грн та закликає українців не поспішати з продажем землі.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "БизнесЦензор".

За словами міністра, за 2 місяці середня вартість гектару склала близько 35 тис грн.

"Закликаю громадян України не поспішати з продажем. Я вважаю, що українська земля недооцінена і вартість буде зростати на 7-10% в рік, орендна плата буде також зростати. Я закликаю українців працювати на своїй землі або здавати її в оренду", - сказав Лещенко.

За його словами, за кілька років українські землі будуть коштувати, як у Східній Європі. І досвід Польщі чи Болгарії чітко показує, що земля зросла у вартості за 10 років функціонування ринку землі, додав міністр.

"Ми бачимо, що сьогодні немає поспіху і люди мудро приймають рішення. Пропозиція менша, ніж попит.

Тому всі наші опоненти, які розповідали про вивіз чорноземів, множаться на нуль. З початку запуску ринку було понад 13 тис транзакцій. Це дрібниці. І це ще раз підтверджує той факт, що спекуляції на тему землі були ні чим іншим, як способом заробляння грошей", - сказав голова Мінагрополітики.

За його словами, наразі міністерство відстежує всі транзакції купівлі-продажу і готується у вересні презентувати розширену аналітику земельного моніторингу.

Лещенка також запитали, наскільки нотаріуси готові у професійному плані реєструвати земельні угоди.

Міністр відповів, що нотаріуси готові та не можуть провести угоду, якщо по системі реєстрів не проведено перевірку всіх даних.

Якщо нотаріус проведе угоду з порушенням процедури, то така угода буде визнана не дійсною, а нотаріус буде нести юридичну відповідальність, каже Лещенко.

"Ще роки два тому, до прийняття антирейдерського закону, були недоброчесні нотаріуси. Зараз ситуація кардинально інша. Те, як нотаріуси відпрацювали перші тижні ринку землі - заслуговує поваги.

Цю історію, що у нас некомпетентні нотаріуси та нічого не має, я слухаю постійно. Та ставлю питання: "А 30 років було все добре? 5 млн га виведено у приватну власність - це нормально? Тільки на тридцятому році незалежності відбувається обмін даними між Держгеокадастром і Держреєстром прав на нерухоме майно! Деякі люди отримали під безоплатну приватизацію землі по 5 разів і система це допускала. Розмови про неготовність – це розмови про те, щоб залишалася тінь", - резюмував міністр.

Нагадуємо:

З 1 липня 2021 року громадяни України можуть легально купувати і продавати землю сільськогосподарського призначення.

Лещенко і раніше заявляв, що ціна на землю з відкриттям ринку зростатиме на 7 – 10% щороку, що пов’язано, зокрема, зі світовими тенденціями цін на продовольство.

Повідомлялось, що чтаном на 1 серпня середня ціна 1 га ріллі в Україні становить 26,8 тис грн - що практично відповідає середній нормативній грошовій оцінці. Це значно нижче раніше названої Міністерством аграрної політики цифри у 40 тис грн/га.

Станом на 13 вересня у рамках ринку землі укладено 15 533 угод, найчастіше укладали у Полтавській та Київській областях.

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