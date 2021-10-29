Новини 29 жовтня: 10 компаній готові купувати електроенергію в Росії, НБУ хоче рахувати курс гривні по-новому
Про імпорт електроенергії. За підсумками аукціонів на доступ до міждержавного перетину на листопад 10 компаній отримали можливість імпортувати електроенергію з Росії та Білорусі.
Про курс гривні. Нацбанк пропонує для публічного обговорення пропозиції щодо змін до Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют.
Про Маска. Статки засновника Tesla і SpaceX Ілона Маска перевищили 300 млрд дол (302 млрд дол) - це абсолютний світовий рекорд.
Про врожай. Завдяки рекордному врожаю зернових ВВП України зросте додатково на 0,8 в.п.
Про прибутки банків. Платоспроможні банки, що працюють на території України, заробили за січень-вересень 51,4 млрд грн – це максимум за 10 років.
Ексклюзив ЕП
На власному досвіді. Шиномонтаж "навіть для дівчинки"
Напередодні сезону. ЕП провела день на шиномонтажі і дізналася, як все це працює зсередини і скільки може коштувати власний бізнес "на колесах".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua