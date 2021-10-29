Новини 29 жовтня: 10 компаній готові купувати електроенергію в Росії, НБУ хоче рахувати курс гривні по-новому

Про імпорт електроенергії. За підсумками аукціонів на доступ до міждержавного перетину на листопад 10 компаній отримали можливість імпортувати електроенергію з Росії та Білорусі.

Про курс гривні. Нацбанк пропонує для публічного обговорення пропозиції щодо змін до Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют.

Про Маска. Статки засновника Tesla і SpaceX Ілона Маска перевищили 300 млрд дол (302 млрд дол) - це абсолютний світовий рекорд.

Про врожай. Завдяки рекордному врожаю зернових ВВП України зросте додатково на 0,8 в.п.

Про прибутки банків. Платоспроможні банки, що працюють на території України, заробили за січень-вересень 51,4 млрд грн – це максимум за 10 років.

Ексклюзив ЕП

На власному досвіді. Шиномонтаж "навіть для дівчинки"

Напередодні сезону. ЕП провела день на шиномонтажі і дізналася, як все це працює зсередини і скільки може коштувати власний бізнес "на колесах".



