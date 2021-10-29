У НБУ пропонують змінити розрахунок офіційного курсу гривні

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Нацбанк пропонує для публічного обговорення пропозиції щодо змін до Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Національний банк також пропонує зміни до розрахунку довідкового значення курсу до долара США і облікової ціни банківських металів.

Зміни, зокрема, передбачають коригування підходів до відсікання угод з екстремальними параметрами.

"Зокрема, пропонується відмовитися від відсікання угод, обсяг яких більш ніж на два стандартних відхилення відхиляється від середньоарифметичного обсягу ряду угод з метою зменшення втрат даних під час розрахунку офіційного/довідкового курсу гривні до долара США.

Натомість запровадити підхід, відповідно до якого до розрахунку офіційного/довідкового курсу гривні беруться угоди з найрелеватнішим обсягом для українського міжбанківського ринку, а саме від 0,1 до 5 млн дол. США", - пояснили в НБУ.

При цьому, параметри найрелевантнішого обсягу угод у майбутньому можуть бути переглянуті у разі виникнення відповідних змін на валютному ринку, додають в НБУ.

Також пропонується вилучати на першому етапі відсікання з розрахунку угоди, що відрізняються на 2% від медіани курсу первісного ряду угод, а не від середньоарифметичного значення курсу первісного ряду угод.

Крім цього, пропонують зміну часу збору даних для обчислення офіційного курсу гривні до іноземних валют та зміну часу його оприлюднення.

"Пропонується змінити час збору даних для обчислення офіційного курсу гривні до іноземних валют (як за угодами грн/дол. США, так і за індикаторами BFIX) з 15.30 на 15.00 за київським часом.

За таких умов офіційний курс гривні до іноземних валют буде оприлюднюватися до 15.30 (зараз – до 16.00) за київським часом", - додають в НБУ.

Також запропоновані зміни стосуються визначення механізму розрахунку довідкового значення курсу гривні до долара США за особливих умов.

Так, пропонується визначати порядок розрахунку довідкового курсу гривні до долара США за особливих умов за аналогічним способом до існуючого механізму розрахунку офіційного курсу гривні до долара США за особливих умов та встановити час контролю доступної кількості угод – 11.30 за київським часом.

"На сьогодні такий механізм визначено лише для розрахунку офіційного курсу гривні до долара США, водночас для довідкового значення курсу гривні до долара США він не визначений", - резюмували в НБУ.