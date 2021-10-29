Найкращий результат за 10 років: банки в Україні заробили 50 млрд

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Платоспроможні банки, що працюють на території України, заробили за січень-вересень 51,4 млрд грн – це максимум за 10 років.

Про це повідомила пресслужба Національного банку.

Так, торік прибуток за 9 місяців становив 37,6 млрд грн. Цьогоріч він зріс до 51,4 млрд грн, або на 37%.

Рентабельність капіталу сектору зросла до 32% порівняно з 24% рік тому. Значною мірою цьому сприяло скорочення відрахувань до резервів. Так за 9 місяців вони знизилися загалом на понад 60% у річному вимірі, за кредитами – вполовину, та повернулися до докризового рівня.

Банки суттєво збільшили чисті процентні та комісійні доходи (+35% і +28% відповідно) у річному вимірі завдяки низькій вартості ресурсів, активізації кредитування та зростанню обсягів безготівкових операцій.

Операційні доходи з запасом покривають операційні витрати й відрахування в резерви під кредитні ризики.

На 1 жовтня 2021 року із 71 платоспроможних банків 64 фінустанови були прибутковими та отримали чистий прибуток 51,7 млрд грн. Це перекрило збитки 7 банків на загальну суму 0,3 млрд грн.

Нагадуємо:

У січні-червні 2021 року платоспроможні банки України отримали 30,1 мільярда гривень чистого прибутку, що на 26% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року.

У 2020 році українські банки отримали 41,3 млрд грн чистого прибутку, що на 29% менше аналогічного періоду 2019 року, коли банківський сектор заробив 58,4 млрд грн.

Економічна правда