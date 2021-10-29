Статки Маска перевищили 300 мільярдів доларів – Bloomberg

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Статки засновника Tesla і SpaceX Ілона Маска перевищили 300 млрд дол (302 млрд дол) - це абсолютний світовий рекорд.

Про це свідчать дані Bloomberg Billionaires Index.

Зазначається, що з моменту останнього оновлення рейтингу статки Маска зросли на 9,79 млрд дол, а з початку року - на 132 млрд дол.

Bloomberg Billionaries Index

Акції Tesla ростуть на тлі сильної квартальної звітності про рекордні прибутки та поставки і угоди про замовлення 100 тисяч електромобілів від Hertz.

У результаті, ринкова капіталізація перевищила 1 трлн дол.

Акції Tesla 29 жовтня торгуються по 1 077,27 дол за штуку (+3,8%).

За даними Bloomberg Billionaries Index, другим у рейтингу багатіїв йде засновник Amazon Джефф Безос - 199 млрд дол.

Замикає топ-3 Бернар Арно (президент та CEO групи компаній Louis Vuitton Moët Hennessy) - 168 млрд дол.

Водночас Forbes у своєму рейтингу Forbes Real Time Billionaries оцінює статки Маска у 283,8 млрд дол, Безоса - в 199,7 млрд дол, Арно і сім'ї - в 186,8 млрд дол.

Нагадаємо:

Раніше акції Tesla зросли до 1045 доларів і підняли капіталізацію компанії до 1 трильйона доларів, таких компаній у світі наразі шість.

Компанія стала першим автовиробником, що подолав позначку у трильйон доларів і приєднався до "елітного клубу" технологічних та нафтових компаній. Очолює цей список Apple з оцінкою у 2,5 трлн дол та Microsoft з капіталізацією 2,3 трлн дол.

Економічна правда