Рекордний врожай принесе Україні 0,8% ВВП

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Лише завдяки рекордному врожаю зернових ВВП України зросте на 0,8 в.п.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку.

За оцінками НБУ, збільшення врожаю зернових на 10% дає додаткове зростання сільського господарства на 3.4 в. п. та прямий вплив у зростання реального ВВП – на 0.3 в. п.

Відповідно, лише рекордний урожай зернових цього року забезпечить 0.8 в. п. у зростання реального ВВП у 2021 році.

Також врожай позитивно вплине на низку суміжних видів діяльності та забезпечить стабільні надходження від експорту. Наприклад, йдеться про транспорт, торгівлю, харчову промисловість, готельно-ресторанний бізнес "і навіть державне управління і оборону та освіту".

Завдяки цьому, розрахували в регуляторі, кожна гривня, вироблена в с/г, зумовлює загальне збільшення випуску продукції в економіці на 2,5 грн.

Водночас НБУ зауважує значні виклики в агросекторі попри значне зростання продуктивності: недоінвестування, вплив кліматичних змін. Це стримує реалізацію його потенціалу.

З інвестиціями має допомогти запуск ринку землі, що поліпшить доступ до кредитування, оскільки землю можна буде використати як заставу. Нарощування капіталовкладень у захист ґрунтів, меліорацію та водовідведення дасть змогу зменшити волатильність урожайності та цін на продукцію.

Частка сільського господарства у ВВП України збільшилася з 7–8% у 2010–2012 роках до 10% у середньому за останні 5 років. Сектор має один з найвищих показників створення доданої вартості серед виробничих видів діяльності (понад 40% у загальному випуску продукції).

"В окремі періоди лише прямий внесок с/г у ВВП забезпечував 25–30% темпів приросту реального ВВП. При цьому галузь демонструвала значну стійкість під час кількох останніх кризових періодів та виконувала роль певного буферу", – пояснили в НБУ.

Також регулятор підкреслив роль с/г у формуванні попиту на валюту: у структурі проміжного споживання сектору імпортні товари становлять близько 30%. Левову частку цього імпорту становлять добрива, інсектициди тощо.

Нагадуємо:

В Україні цьогоріч намолотили 44,8 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур, що є рекордною кількістю за незалежної України.

Економічна правда