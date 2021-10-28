Новини 28 жовтня: збиток "Нафтогазу", податкові "скрутки", Київ переходить у "червону" зону

Про збиток "Нафтогазу". НАК "Нафтогаз" отримав за результатами першої половини року збиток у 1,7 мільярда грн.

Про "скрутки". Обсяги податкових "скруток" з податку на додану вартість, які намагаються реалізувати в Україні сягають 1,5-2 млрд грн на місяць.

Про карантинні обмеження у Києві. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відправила у "червону" зону поширення коронавірусу з 1 листопада Київ.

З 1 листопада в громадському транспорті Києва можна буде їздити лише з сертифікатом вакцинацію або негативним ПЛР-тестом.

Про зарплату. У вересні 2021 року реальна зарплата зросла на 6,9% порівняно з вереснем 2020 року, проти серпня цього року - на 0,5%.

Про землю. За даними Державної податкової служби, площа сільськогосподарської землі, обробка якої офіційно не фіксується, становить 10 млн га, або одну шосту площі України.

Про "Більшовик". Бізнесмени Василь Хмельницький та Степан Черновецький таємно змовилися для створення вигідних собі умов приватизації Першого київського машинобудівного заводу.

Компанія Степана Черновецького готова була заплатити за 100% акцій "Першого київського машинобудівного заводу" не більше стартової ціни аукціону.

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Які правоохоронці захищають "схеми", що гальмує податкову амністію, що зміниться для ФОПів у наступному році і чи будуть їх карати за відсутність касових апаратів.