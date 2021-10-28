Два мільярди щомісяця: Податкова оцінила податкові "скрутки" в Україні

unsplash

Обсяги податкових "скруток" з податку на додану вартість, які намагаються реалізувати в Україні сягають 1,5-2 млрд грн на місяць.

Про це в інтерв’ю Економічній правді повідомив виконувач обов'язків голови ДПС Євген Олейніков.

"В середньому в стані зупинення, коли це навіть не оскаржується, залишається від 1,5 до максимум 2 мільярдів гривень ПДВ – це те, що навіть платники податків не оскаржують, але це те, що намагалися реалізувати", — заявив Олейніков.

За його розрахунками, щомісяця ДПС зупиняє податкові накладні 10-16 тисяч платників податків. З них 55-60% реєструються за результатами поданих платниками податків додаткових документів, які підтверджують справжність операцій.

"І вже решта – це те, де в нас дійсно виникають питання. Йдеться загалом десь про до 7-8% компаній від загальної кількості платників ПДВ. Можу сказати, що і цього вистачає і вистачало раніше для того, щоб масштаби цього ухилення були більш ніж відчутними", — додав очільник податкової.

Він заявив, що наразі ефективність роботи податкової з протидії "скруткам" — найкраща "за останні 10 років". Такого висновку Олейніков дійшов, аналізуючи співвідношення надходжень від ПДВ та кінцевого споживання.

Більше про ФОПів, податкові "скрутки" на інше читайте у повному інтерв’ю Економічної правди з головою Податкової.

Ярослав Вінокуров, ЕП