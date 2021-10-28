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У Черновецького пояснили, чому не зробили жодної ставки на аукціоні по "Більшовику"

Четвер, 28 жовтня 2021, 15:00
 
Представники компанії "Інвест новація" на приватизаційному конкурсі
знімок екрану з трансляції торгів

Компанія Степана Черновецького готова була заплатити за 100% акцій "Першого київського машинобудівного заводу" не більше стартової ціни аукціону.

Про це повідомила директорка компанії "Інвест новація" Вікторія Федорова у коментарі ЕП.

Федорова сказала, що "Інвест новація" насправді зробила ставку у приватизаційному конкурсі, подавши заявку та прийшовши на аукціон, але не стала "йти далі у торги".

"Умови конкурсу дуже непрості, як і сам об'єкт із його історією. На наш погляд, навіть початкова ставка була досить висока з урахуванням усіх проблем, боргів та скільки ще потрібно інвестувати. Тому йти далі ми не захотіли", – пояснила вона.

Федорова відмовилася коментувати інформацію джерел ЕП про "закулісний" договір Черновецького з Василем Хмельницьким не підвищувати ціну лоту в обмін на майбутню співпрацю щодо забудови території заводу.

"Ми відповідаємо від себе, від компанії, яка брала участь у конкурсі. Ми свої рішення ухвалювали самі. А те, що ви називаєте інформацією, звучить більше, як чутки, а їх ми не коментуємо", – заявила Федорова.

Детальніше читайте у статті: Приватизація за сім хвилин. Як Хмельницький та Черновецький "розіграли" "Більшовик"

Олександр Колесніченко, ЕП

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