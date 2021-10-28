10 млн га землі в Україні обробляється неофіційно – це шоста частина країни

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За даними Державної податкової служби, площа сільськогосподарської землі, обробка якої офіційно не фіксується, становить 10 млн га, або одну шосту площі України.

Про це в інтерв’ю Економічній правді повідомив виконувач обов'язків голови ДПС Євген Олейніков.

"Ми ще на початку року намагалися порахувати, скільки землі в нас фактично обробляється, але номінально, у звітності, вона не обробляється. Ми отримали цифру більше ніж 10 мільйонів гектарів — це земля, обробка якої ніде не фіксується", — заявив він.

10 млн га – це 100 тис квадратних кілометрів — це більше за всю площу Угорщини (93 тис квадратних кілометрів).

За словами Євгена Олейнікова, зміни до податкового законодавства, які запроваджують мінімальне податкове зобов'язання, мають сприяти тому, що місцеві бюджети отримуватимуть більше доходів з такої землі.

"Але є ситуації, коли великі аграрії використовують систему неофіційної оренди землі, тобто не показують її у звітності. Я не можу сказати конкретно, хто і скільки – це вже треба доводити", — додав він.

Мінімальне податкове зобов'язання, яке має змінити систему оподаткування аграріїв, міститься у законопроєкті №5600, який невдовзі має пройти друге читання у парламенті.

Детальніше про те, як воно працюватиме читайте у публікації: Нові податки на нерухомість, сільське господарство та надприбутки олігархів: що лишилося від "антиахметівського" закону після 11 тисяч правок

Більше про ФОПів, податкові "скрутки" на інше читайте у повному інтерв’ю Економічної правди з головою Податкової.

Ярослав Вінокуров, ЕП