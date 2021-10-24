Новини вихідних: боротьба за транзит, рекордній урожай гречки

Про газові знижки. Україна запропонувала Росії знижку на поставку природного газу в Європу, щоб збільшити поставки і полегшити енергетична криза в регіоні.

Про корпоративне управління. Оголошено конкурсний відбір на незалежних членів наглядової ради "Нафтогазу".

Про рекорди. Аграрії вже намолотили 107 тисяч тонн гречаної крупи при загальному прогнозі в 100 тисяч тонн.

Про "Північний потік - 2". Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль заявила, що існує ризик щодо початку роботи газопроводу "Північний потік - 2" без сертифікації.

Про ФОПи. Президент КШЕ і радник глави офісу президента Тимофій Милованов вважає, що деякі міжнародні ІТ-компанії не поспішають відкривати свої офіси в Україні, тому що вони часто незадоволені практикою залучення ФОПів до роботи.