Зеркаль оцінила ризик початку роботи "Північного потоку-2" без сертифікації
Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль заявила, що існує ризик щодо початку роботи газопроводу "Північний потік - 2" без сертифікації.
Про це вона розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода.
"Якщо не будуть запропоновані інші варіанти розв’язання цієї кризи, то, можливо, й ризикне", - сказала вона, ненадавши, що наприкінці наступного тижня буде зустріч на рівні G20, де буде обговорюватися, як будуть країни подолати цей енергетичний виклик.
"Тому що Росія завжди користується кризовими ситуаціями. І цей рerfect storm, який зараз ми бачимо, використаний Путіним дуже добре", - сказала Зеркаль
Нагадуємо:
Компанія Nord Stream 2 AG повідомила, що перша нитка російського газопроводу "Північний потік-2" заповнена технічним газом і готова до транспортування палива.
Для початку поставок газу з РФ проєкту необхідна сертифікація в якості незалежного оператора транспортної системи.
Заявку на цю сертифікацію від компанії Nord Stream 2 Федеральне мережеве агентство Німеччини отримало 13 вересня. Очікується, що вона буде розглянута протягом 4 місяців.
Потім проєкт рішення передадуть на вивчення Єврокомісії. Її висновок повинен бути готовий після ще двох або чотирьох місяців.
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