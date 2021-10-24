Україна пропонує Росії знижку на транспортування газу для полегшення кризи

Україна запропонувала Росії знижку на поставку природного газу в Європу, щоб збільшити поставки і полегшити енергетична криза в регіоні.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю bloomberg.

Знижка поширюється на обсяги природного газу, що перевищують договірні 40 мільярдів кубометрів в день, які Україна вже транспортує до Європи з Росії.

"Україна пропонує цю додаткову потужність всім потенційним транзитним країнам. Ми б хотіли бачити в якості замовників європейські компанії, але і у Газпрому є додаткові потужності. А з урахуванням знижки в порівнянні з нинішнім транзитним тарифом, можу припустити, що ця знижка складе 50%", - зазначив він.

Зеленський сказав, що Україна обговорює пропозицію з транспортування газу з Берліном і Брюсселем. "Ми очікуємо, що вони незабаром зроблять кроки з приводу практичних переговорах з цього питання, який, безумовно, важливий для всієї Європи", - сказав президент.

За його словами, Україна зі свого боку гарантує транзит, гарантує спеціальні антикризові умови для транзиту понад обумовлених обсягів.

В "Газпромі" від коментарів на цю тему відмовилися.

Нагадуємо:

Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль заявила, що по "Північному потоку-2" готові прокачати до кінця року 5,6 млрд кубометрів, а ГТС України могла б 11.

Компанія Nord Stream 2 AG повідомила, що перша нитка російського газопроводу "Північний потік-2" заповнена технічним газом і готова до транспортування палива.

Для початку поставок газу з РФ проєкту необхідна сертифікація в якості незалежного оператора транспортної системи.

Заявку на цю сертифікацію від компанії Nord Stream 2 Федеральне мережеве агентство Німеччини отримало 13 вересня.