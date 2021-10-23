Аграрії зібрали рекордний врожай гречки

Аграрії вже намолотили 107 тисяч тонн гречаної крупи при загальному прогнозі в 100 тисяч тонн.

Про це йдеться у повiдомлення Мінагро

"Маємо найбільший врожай гречки за останні декілька років. Два місяці тому наші прогнози були на рівні 100 тисяч тонн. І ось вже сьогодні, будучи на фінішній прямій, але ще її не перетнувши, аграрії намолотили 107 тисяч тонн гречаної крупи.

Це показник на рівні 94 %, оскільки збирання завершили лише 15 областей. Тож наші оновлені прогнози становлять понад 110 тисяч тонн. Найвища урожайність зафіксована наразі по Вінницькій області – 15,9 ц/га", – розповів Міністр Роман Лещенко.

Нагадуємо:

У 2021 році на підтримку виробників гречки було виділено 50 млн грн.

Мінагрополітики планує продовжити держпідтримку виробників гречки і в наступному році.