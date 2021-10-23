Милованов: міжнародні IT компанії часто незадоволені практикою залучення ФОПів до роботи

Президент КШЕ і радник глави офісу президента Тимофій Милованов вважає, що деякі міжнародні ІТ-компанії не поспішають відкривати свої офіси в Україні, тому що вони часто незадоволені практикою залучення ФОПів до роботи.

Про це він це він заявив в інтерв'ю виданню thepage.

"Для українців така система працевлаштування є прийнятною, а для деяких міжнародних компаній - ні, тому що вони вважають систему ФОПів сірою", - заявив він.

За його словами, міжнародні компанії працюють за стандартною системою оподаткування. А такі умови вигідні українським компаніям, які вже працюють на ринку, але не вигідні іноземним компаніям, які хочуть сюди зайти. "Врешті-решт міжнародні компанії програють у конкурентній боротьбі тим, хто цим не переймається", - зазначив Милованов.

"Коли я був міністром економіки, зустрічався з представниками компанії Samsung. З тієї розмови я пам'ятаю, що українська філія теж скаржився на поширену в Україні модель залучення працівників з числа ФОПів.

З огляду на цю практику, такі компанії зазвичай приймають рішення розвиватися в інших країнах. Їм вигідніше створювати робочі місця в польських R&D-центрах, ніж в Україні. Samsung, на жаль, не єдиний такий приклад", - резюмував радник глави ОП.