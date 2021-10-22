Департамент НБУ, з якого пішли всі керівники, отримав нового директора

Михайло Федоренко фото пресслужба нбу

Департамент ліцензування Національного банку з 22 жовтня очолив Михайло Федоренко.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Федоренка призначили за результатами відкритого конкурсу. З лютого 2021 року він очолював управління правового забезпечення реєстрації та ліцензування Юридичного департаменту Національного банку.

Департамент ліцензування входить до блоку "Пруденційний нагляд", що підпорядковується заступнику голови НБУ Ярославу Матузці.

Федоренко понад 15 років працював у юридичній сфері, має досвід керівної роботи та управління командами щодо юридичного консультування в комплексних проєктах. Працював у Державній податковій службі, та юридичних фірмах України.

На посаді Федоренко займатиметься реалізацією функцій Національного банку у сфері реєстрації та ліцензування банків, небанківських фінансових установ. Зокрема, погодженням статутів банків та ліцензуванням банківської діяльності, оцінкою структури власності банків, акредитацією філій іноземних банків на території України.

Також до його обов'язків належить видача ліцензій небанківським установам, реєстрація учасників платіжного ринку та здійснення попередньої кваліфікації осіб, які можуть брати участь у виведенні неплатоспроможних банків із ринку.

Нагадуємо:

Нацбанк 2 вересня оголосив конкурсний відбір для заміщення вакантної посади директора Департаменту ліцензування, термін подання резюме кандидатів триватиме 14 календарних днів - до 15 вересня 2021 року включно.

Раніше стало відомо, що команда керівників Департаменту ліцензування повним складом подала керівництву НБУ заяви про звільнення через "відхід регулятора від стандартів роботи".

У коментарях до його заяви про свою відставку з Нацбанку почали оголошувати й інші працівники НБУ, зокрема й керівники департаментів.

Згодом стало відомо, що звільнені працівники НБУ вирішили перенести свій останній робочий день з 16 липня на 1 вересня. На час до кінця літа вони вирішили взяти відпустки. У самому Нацбанку поскаржилися, що такі рішення їхніх колишніх працівників блокують проведення конкурсів на ключові посади у департаменті ліцензування.

Голова НБУ Кирило Шевченко, коментуючи хвилю звільнень з Нацбанку, назвав її "PR-кампанією як спробу здійснити політичний тиск на НБУ".

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Економічна правда