Новини 21 жовтня: НБУ суттєво погіршує прогноз зростання економіки, Росія приховує дані про витоки метану

Про облікову ставку. Національний банк ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 8,5%. У НБУ готові підвищити ставку на засіданні у грудні у випадку реалізації проінфляційних ризиків.

Про економіку. Національний банк погіршив прогноз зростання економіки України на 0,7 в.п. до 3,1%.

Про витоки метану. У Росії збільшуються витоки метану, проте країна приховує дані про місця витоків та постійно маніпулює із показниками.

Про "Північний потік-2". Оператор газотранспортної системи України подав заявку німецькому регуляторові на участь у процесі сертифікації оператора "Північного потоку-2".

Про держпідприємства. 14 найбільших державних підприємств України за половину 2021 року заробили близько 13 млрд грн.

Ексклюзив ЕП

Держава поклала око на приватний газ: як влада готується до кризи в газовій сфері

Чи планується обмеження цін на газ для приватних видобувників, який механізм може бути використаний та як на це дивляться ключові гравці ринку?