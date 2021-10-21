Росія приховує реальні дані щодо витоків метану – WP

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У Росії збільшуються витоки метану, проте країна приховує дані про місця витоків та постійно маніпулює із показниками по витоках і не планує скорочувати видобуток природного газу на застарілій інфраструктурі.

Про це йдеться у розслідуванні The Washington Post.

Газета нагадує про витік метану 4 червня на трубопроводі "Уренгой - Центр 1" на території Татарстану (РФ).

"В іншу епоху масовий витік міг залишитися непоміченим. Але супутник Європейського космічного агентства, перебуваючи на висоі 520 миль над Землею, шукає сліди метану та інших газів. 4 червня о 11:01 за московським часом супутник виявив витік метану", - йдеться у матеріалі.

Через годину і 40 хвилин датчик отримав більший огляд витоку метану, додає видання.

"Співробітники російського гіганта "Газпрому" поспішили усунути дефект у трубопроводі та зупинити витік метану. Через 2 тижні, після запитів від журналістів та геоаналітичної компанії у "Газпромі" визнали колосальний викид метану, але компанія відмовилась розкрити точне місце витоку", - пишуть журналісти.

Проте фотограф видання, використовуючи супутникові знімки та відстежуючи координати GPS, виявив ймовірне місце витоку - за годину ходьби від найближчої громадської дороги, за 490 миль на схід від Москви. Там він побачив глибокі прорізи та сліди від шин на площі розміром у півфутбольного поля, оточеною жовтими табличками, що попереджають про підземні трубопроводи.

Такий епізод відображає фундаментальні зміни у кліматичній політиці - багато країн та компаній неправильно визначили, скільки метану вони випустили в повітря, пише газета.

Журналісти додають, що тепер навколо Землі обертаються нові супутники, які вимірюють рівень газів.

Вони пояснюють, що супутники можуть надавати в режимі реального часу докази масових незареєстрованих витоків метану - і того, хто несе за них відповідальність. Така інформація може допомогти притягнути підприємства-забруднювачі до відповідальності або викрити уряди, які приховують або ігнорують небезпечні викиди, пише WP.

"Атмосфера не бреше", - каже вчений з Гарвардського університету Деніел Джейкоб.

Дані, які виявляють супутники, можуть ще більше ускладнити кліматичний саміт ООН у листопаді у Шотландії, де світові лідери зіткнуться з тиском щодо скорочення викидів парникових газів, додає видання.

При цьому, вчені стверджують, що швидке скорочення метану буде найпотужнішим важелем для уповільнення темпів потепління.

Журналісти нагадують, що Росія є другим за обсягами виробником природного газу.

"Таємниця щодо витоку метану привернула увагу учасників переговорів щодо клімату, які зберуться в Глазго - питання метану буде частиною порядку денного.

Напередодні цих переговорів Сполучені Штати та Європа розпочали так звану Глобальну обіцянку щодо метану, яка має на меті скоротити викиди метану майже на третину до 2030 року.

Десятки країн, у тому числі 9 із 20 найбільших забруднювачів у світі, підписали цю угоду, але Росія - поки ні.

"Враховуючи розгалужену нафтогазову промисловість Росії, учасники кліматичного саміту кажуть, що буде важливо переконати президента РФ Путіна закупорити трубопроводи, що витікають, і відмовитися від планів збільшення експорту природного газу", - пише газета.

Спецпредставник президента РФ з питань клімату Руслан Едельгерієв заявив, що головний представник Білого дому з питань клімату Джон Керрі проводив години з російськими посадовцями в пошуках "дорожньої карти".

Едельгерієв сказав, що відповідно до нових підзаконних актів, вимоги Росії до метану "будуть суворішими". У спільній заяві в липні обидві країни домовилися співпрацювати з широкого кола питань клімату, включаючи обмеження метану та супутниковий моніторинг викидів.

"Ми не намагаємося нічого приховувати. Ми усвідомлюємо, що проблеми існують, і ми намагаємось знайти рішення", - заявив Едельгерієв, але визнав, що "на даний момент ми не маємо повної картини викидів".

Росія стверджує про викиди 4 млн тонн метану у 2019 році. Але дослідження та наукові дані, які проаналізували журналісти WP, виявили значно більші річні показники викидів за останні роки, у деяких випадках - у 2-3 рази більші.

"Паризьке Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), міжурядова організація, створена у зв'язку з нафтовою кризою 1973 року, оцінює показник країни до 2020 року майже 14 мільйонів тонн, що робить Росію найбільшим у світі емітентом нафти та метану", - наголошують у виданні.

"Кількість метанових викидів із старіючої російської газової інфраструктури минулого року зросла щонайменше на 40%, хоча експорт природного газу до Європи скоротився приблизно на 14 відсотків через пандемію коронавірусу, повідомляє Kayrros.

При цьому, Росія неодноразово переглядала свої методи розрахунку викидів.

2010 рік показує, як розрахунки Росії сильно змінилися. У щорічних звітах для ООН Росія змінила оцінку викидів нафти і газу на цей рік з 15,4 млн тонн до 31,5 млн тонн, до 24,7 млн тонн, до 23,6 млн тонн, до 6,5 млн тонн, і, зештою, до 5,1 млн тонн.

Едельгерієв сказав, що загальна оцінка викидів метану Росією "була перевірена міжнародними експертами" і "відповідає встановленій процедурі".

У своїй останній доповіді переглянуті російськими викиди метану нафти і газу є найнижчими. Експерти кажуть, що хоч і дуже високі цифри, про які повідомлялося в минулому, могли бути завищеними, зараз виглядає, що країна недооцінює свою проблему метану.

Паризька угода є добровільною, і не існує міжнародного механізму для боротьби з парниковими газами, що забруднюють повітря Землі.

"Але це може змінитися. Європейські регулятори планують відкрити новий фронт у торговельних війнах, запровадивши податки на імпорт, щоб покарати компанії, які продають природний газ у Європі, залишаючи за собою слід витоків метану", - пише WP.

"Якщо вони хочуть продовжувати експортувати до Європейського Союзу, вони повинні очистити виробничі методи, які вони використовують. І це стосується кожної країни, яка експортує до ЄС", - сказав Брендан Девлін, радник зі стратегії Європейської комісії,

Вчені та регулюючі органи сходяться на думці, що одним із правильних способів швидкого впливу на глобальне потепління є визначення місцезнаходження та скорочення викидів метану з вугілля, нафти та газу.

Проте, попри те, що зростання викидів метану спричиняє глобальне потепління, Росія не планує припиняти видобуток природного газу.

"Веб-сайт "Газпрому" може похвалитися тим, що компанія має намір працювати на Ямалі більше 100 років", - пише газета.

Економічна правда