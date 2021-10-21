Сертифікація "Північного потоку - 2": Оператор ГТС теж подав заявку на участь

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Оператор газотранспортних систем України подав заявку німецькому регуляторові на участь у процесі сертифікації оператора "Північного потоку-2".

Про це повідомила пресслужба ОГТСУ.

Заявку до німецького енергорегулятора Bundesnetzagentur Оператор подав 20 жовтня, через 5 днів після "Нафтогазу".

Процедура сертифікації має забезпечити відповідність європейському енергетичному законодавству. У випадку, якщо запропонований оператор контролюється суб’єктом, що не належить до країни-члена ЄС (у даному випадку – російський "Газпром"), повинна гарантувати, що сертифікація не загрожує безпеці постачання.

"Сертифікація Nord Stream-2 AG порушить права та комерційні інтереси Оператора ГТС України, що є підставою для нашої заявки до німецького регулятора. "Північний потік-2" не спрямований на диверсифікацію маршрутів транспортування газу та загрожує безпеці постачань газу до Європи", – заявив гендиректор ОГТС Сергій Макогон.

Дозвіл ПП-2 здійснювати транзит газу під контролем Газпрому призведе до безповоротної зміни конфігурації української ГТС. Це усуне її як маршрут Росія-Європа, що зосередить основну частину транзиту на газогонах "Північний потік" і "Північний потік-2".

Позиція ОГТСУ наступна: сертифікація Nord Stream 2 AG як незалежного оператора суперечить європейському законодавству та підриває енергетичну безпеку України і ЄС, а також перешкоджатиме конкуренції.

Раніше голова НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко пояснював, що дасть Україні участь у процесі сертифікації російського проєкту.

Таким чином українська сторона може показати, якої шкоди євроринку завдасть ПП-2 у разі запуску. А саме, німецький регулятор буде зобов’язаний формально враховувати позицію як Нафтогазу, так і ОГТСУ у разі допуску до процедури.

Нагадуємо:

НАК "Нафтогаз" 15 жовтня подав заявку німецькому регулятору на участь в процесі сертифікації оператора "Північного потоку-2".

Під час Саміту Україна-ЄС, українська сторона передала позиційний документ, у якому була зазначена необхідність залучити Україну як зацікавлену сторону до оцінки ЄК.

Перша нитка російського газопроводу "Північний потік-2" заповнена технічним газом і готова до транспортування палива.

Після того, як РФ заявила про готовність цьогоріч експортувати "рекордні обсяги газу", ціни на газ впали на 700 доларів за тисячу кубів. Таким чином Росія натякає на збільшення обсягів експорту за умови сертифікації ПП-2. Про це згодом повідомив і Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Розблокування доступу європейських покупців до придбання російського і центральноазійського газу на східному кордоні України і подальшого самостійного бронювання транзитних потужностей є юридично обов'язковою передумовою сертифікації "Північного потоку-2".

США та Німеччина у спільній заяві пообіцяли не допустити використання Росією трубопроводу як зброї, однак українська сторона наполягає, що досі не отримала жодних конкретних гарантій, яким чином буде унеможливлено використання "Північного потоку-2" для тиску на Україну.

Російський "Північний потік - 2" подав заявку на сертифікацію як незалежного оператора системи транспортування до німецького регулятора, розглядатимуть до 4 місяців.

Економічна правда