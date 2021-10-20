Рада розгляне відставку міністра екології у четвер
Верховна Рада 21 жовтня розгляне у залі звільнення міністра екології Романа Абрамовського.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, питання про відставку Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського винесуть у залу 21 жовтня. Нардепи розглянуть питання о 12:30, після встановленої регламентом перерви.
Депутатка від "Голосу" Леся Василенко у коментарі Інтерфакс-Україна зазначила, що комітет з питань екополітики рекомендував Раді визначитися із заявою Абрамовського про його відставку.
"Питання щодо відставки Абрамовського буде винесено на розсуд зали", – розповіла вона та уточнила, що міністр був присутній на комітеті.
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Нагадуємо:
Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський написав заяву на звільнення.
Міндовкілля не в достатньому обсязі виконує укази президента, члени РНБО доручили прем'єру розглянути питання роботи керівництва міністерства на найближчому засіданні уряду.
На хвилі ротацій у Кабінеті Міністрів у команді влади обговорюється звільнення першого віцепрем’єра-міністра економіки Олексія Любченка.
Депутати від "Слуги народу", яким у жовтні запропонують змінити кількох міністрів,досі не розуміють, кого точно їм доведеться звільняти, бо останнім часом список кандидатів на виліт дещо змінився.
Економічна правда
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