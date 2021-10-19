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Міністр екології Абрамовський вже написав заяву на звільнення – Арахамія

Вівторок, 19 жовтня 2021, 15:01
 
Роман Абрамовський
фото Економічна правда

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський написав заяву на звільнення.

Про це очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія розповів під час брифінґу.

"Я його бачив, що він написав заяву – я заходив якраз до голови (Верховної Ради – ЕП), і він виходив", – розповів Арахамія.

У відповідь на запитання журналістів він зазначив, що міністр написав заяву "за власним бажанням".

Раніше перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко розповів, що"можливо, один із міністрів напише заяву сьогодні (19 жовтня – ЕП)". Припускалося, що йдеться про міністра довкілля Абрамовського.

За даними ЕП, голосувати відставку міністра планують у четвер, 21 жовтня.

Нагадуємо:

На хвилі ротацій у Кабінеті Міністрів у команді влади обговорюється звільнення першого віцепрем’єра-міністра економіки Олексія Любченка.

Депутати від "Слуги народу", яким у жовтні запропонують змінити кількох міністрів,досі не розуміють, кого точно їм доведеться звільняти, бо останнім часом список кандидатів на виліт дещо змінився.

Економічна правда

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Кабмін

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