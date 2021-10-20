Бюджет-2022: Рада почала розгляд правок до другого читання, продовжить у четвер
Верховна Рада почала розгляд правок (всього більше 3 тисяч), які пропонують врахувати під час підготовки законопроєкту №6000 про держбюджет-2022 до 2 читання - розгляд продовжать на наступному засіданні.
Про це відомо з трансляції засіданння парламенту.
Раніше голова бюджетного комітету Юрій Арістов заявив, що до проєкту закону подали 3284 правки - комітет врахував повністю або частково 1501 пропозицію нардепів.
Спочатку Рада почала розгляд правок нардепів від "Європейської солідарності", по деяких з правок вони вимагали прийняти їх повністю, а не частково, але жодна з них не була підтримана.
Ті ж правки, які відхилив комітет, не підтримав і зал.
Парламентарі зупинились на розгляді правок нардепа від "ЄС" Олексія Гончаренка.
Голова ВР Руслан Стефанчук попросив інші фракції підготувати перелік поправок, на яких вони будуть наполягати.
"Ми продовжимо завтра, а сьогодні планерне засідання оголошую закритим. Зустрінемось завтра о 10 годині", - резюмував він.
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Нагадаємо:
Верховна Рада прийняла постанову щодо висновків і пропозицій до законопроєкту про бюджет-2022, таким чином проєкт закону про держбюджет на наступний рік вважається прийнятим у першому читанні.
Раніше Верховна Рада зняла 20 жовтня з розгляду законопроєкт №6062 про внесення змін до Бюджетного кодексу (необхідний для прийняття бюджету-2022) через необхідність доопрацювання.
Міністр фінансів Сергій Марченко представив у Раді законопроєкт №6000 про державний бюджет України на 2022 рік.
Голова Верховної Ради заявив, що парламент має прийняти законопроєкт про держбюджет-2022 у 1 читанні до 20 жовтня.
Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту прийняти постанову про висновки і пропозиції до законопроєкту про держбюджет на 2022 рік.
Комітет рекомендував парламенту включити до порядку денного і прийняти за основу законопроєкт №6062, поданий Кабміном, про внесення змін до Бюджетного кодексу.
Олексій Павлиш, ЕП
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