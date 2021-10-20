Бюджет-2022: Рада почала розгляд правок до другого читання, продовжить у четвер

фото: прес-служба Ради

Верховна Рада почала розгляд правок (всього більше 3 тисяч), які пропонують врахувати під час підготовки законопроєкту №6000 про держбюджет-2022 до 2 читання - розгляд продовжать на наступному засіданні.

Про це відомо з трансляції засіданння парламенту.

Раніше голова бюджетного комітету Юрій Арістов заявив, що до проєкту закону подали 3284 правки - комітет врахував повністю або частково 1501 пропозицію нардепів.

Спочатку Рада почала розгляд правок нардепів від "Європейської солідарності", по деяких з правок вони вимагали прийняти їх повністю, а не частково, але жодна з них не була підтримана.

Ті ж правки, які відхилив комітет, не підтримав і зал.

Парламентарі зупинились на розгляді правок нардепа від "ЄС" Олексія Гончаренка.

Голова ВР Руслан Стефанчук попросив інші фракції підготувати перелік поправок, на яких вони будуть наполягати.

"Ми продовжимо завтра, а сьогодні планерне засідання оголошую закритим. Зустрінемось завтра о 10 годині", - резюмував він.

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