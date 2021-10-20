Рада зняла з розгляду законопроєкт про Бюджетний кодекс
Верховна Рада зняла 20 жовтня з розгляду законопроєкт №6062 про внесення змін до Бюджетного кодексу (необхідний для прийняття бюджету-2022) через необхідність доопрацювання.
Про це відомо з трансляції засідання парламенту.
Зокрема, за словами представників "ЄС", у цьому законопроєкті пропонують "позбавити територіальні громади реальних фінансових ресурсів" - нардепи від "ЄС" заявили про необхідність зняття цього питання з розгляду.
Згодом нардеп від "ЄС" Ірина Геращенко додала, що фракція вимагає поставити цей проєкт закону на голосування, провалити його, "щоб вбивство децентралізпції ніколи не з'являлось у сесійній залі".
"Ми просимо зняти з розгляду урядовий законопроєкт №6062 з порядку денного у зв'язку із неузгодженістю. Просимо поставити на голосування і зняти з порядку денного", - сказав представник "Слуги народу" Андрій Мотовиловець.
Про необхідність доопрацювання законопроєкту та зняття з порядку денного заявили також представники "ОПЗЖ", "Довіри", "Голосу", "Батьківщини" та "За майбутнє".
Зрештою, 290-ма голосами нардепи підтримали пропозицію про зняття з розгляду законопроєкту про внесення змін до Бюджетного кодексу (№6062).
Після цього Рада перейшла до розгляду законпроєкту №6000 про держбюджет-2022 у 1 читанні.
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Нагадаємо:
Міністр фінансів Сергій Марченко представив у Раді законопроєкт №6000 про державний бюджет України на 2022 рік.
Голова Верховної Ради заявив, що парламент має прийняти законопроєкт про держбюджет-2022 у 1 читанні до 20 жовтня.
Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту прийняти постанову про висновки і пропозиції до законопроєкту про держбюджет на 2022 рік.
Комітет рекомендував парламенту включити до порядку денного і прийняти за основу законопроєкт №6062, поданий Кабміном, про внесення змін до Бюджетного кодексу.
Олексій Павлиш, ЕП
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