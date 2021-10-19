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Комітет Ради рекомендує прийняти у першому читанні закон про бюджет-2022

Вівторок, 19 жовтня 2021, 10:05
 
фото: нбу

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту прийняти постанову про висновки і пропозиції до законопроєкту про держбюджет на 2022 рік.

Про це повідомив у Telegram представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

За його словами, бюджетний комітет у порядку спецпроцедури розглянув і схвалив проєкт постанови "Про висновки та пропозиції до проєкту ЗУ про Державний бюджет України на 2022 рік" і таблицю пропозицій до законопроєкту.

За результатами розгляду комітет рекомендував Раді прийняти цю постанову за основу і в цілому.

Мельничук нагадав, що, відповідно до регламенту, проєкт закону про держбюджет на наступний рік вважається прийнятим у першому читанні, якщо буде прийнято в цілому проєкт постанови ВР щодо висновків і пропозицій до законопроеєкту, а схвалені Радою висновки і пропозиції до законопроєкту набувають статусу Бюджетних висновків ВР.

Представник уряду у Раді також повідомив, що Комітет рекомендував парламенту включити до порядку денного і прийняти за основу законопроєкт №6062, поданий Кабміном, про внесення змін до Бюджетного кодексу.

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Нагадаємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко представив у Раді законопроєкт №6000 про державний бюджет України на 2022 рік.

Голова Верховної Ради заявив, що парламент має прийняти законопроєкт про держбюджет-2022 у 1 читанні до 20 жовтня.

Економічна правда

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бюджет Рада законодавство

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