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Разумков розповів, коли Рада має проголосувати за бюджет-2022

Понеділок, 4 жовтня 2021, 13:45
 
фото: прес-служба ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент має прийняти законопроєкт про держбюджет-2022 у 1 читанні до 20 жовтня.

Про це він сказав під час погоджувальної ради 4 жовтня.

За його словами, профільний комітет повинен розглянути пропозиції депутатів до законопроєкту до 15 жовтня. Рада проголосує за проєкт закону в першому читанні до 20 жовтня.

"Це важливе питання, це основний фінансовий документ, за яким країна житиме в наступному році", - зазначив спікер ВР.

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Нагадаємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко представив у Раді законопроєкт №6000 про державний бюджет України на 2022 рік.

Економічна правда

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бюджет Рада

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