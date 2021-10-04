Разумков розповів, коли Рада має проголосувати за бюджет-2022
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент має прийняти законопроєкт про держбюджет-2022 у 1 читанні до 20 жовтня.
Про це він сказав під час погоджувальної ради 4 жовтня.
За його словами, профільний комітет повинен розглянути пропозиції депутатів до законопроєкту до 15 жовтня. Рада проголосує за проєкт закону в першому читанні до 20 жовтня.
"Це важливе питання, це основний фінансовий документ, за яким країна житиме в наступному році", - зазначив спікер ВР.
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Нагадаємо:
Міністр фінансів Сергій Марченко представив у Раді законопроєкт №6000 про державний бюджет України на 2022 рік.
Економічна правда
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