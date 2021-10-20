Бюджет-2022: Рада прийняла постанову про висновки і пропозиції до законопроєкту

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Верховна Рада прийняла постанову щодо висновків і пропозицій до законопроєкту про бюджет-2022.

Про це відомо з трансляції засідання парламенту 20 жовтня.

Документ підтримали 264 нардепи.

фото: скріншот із трансляції

Голова бюджетного комітету Юрій Арістов доповів, що при підготовці законопроєкту до 1 читання комітет за участі Мінфіну і Рахункової палати опрацював 3284 пропозиції нардепів і комітетів, поданих проєкту.

Комітет ухвалив висновок, рекомендувавши Раді прийняти за основу та в цілому проєкт постанови "Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік" №6000-П.

Відповідно до регламенту, проєкт закону про держбюджет на наступний рік вважається прийнятим у першому читанні, якщо буде прийнято в цілому проєкт постанови ВР щодо висновків і пропозицій до законопроєкту.

А схвалені Радою висновки і пропозиції до законопроєкту набувають статусу Бюджетних висновків ВР.

За словами Арістова, комітет пропонує врахувати повністю або частково 1501 пропозицію нардепів, зокрема - щодо уточнення окремих положеннь для узгодження з нормами Бюджетного кодексу, збільшення або передбачення видатків на заходи на боротьбу з COVID-19 під час навчального процесу, реалізацію державних інвестпроєктів, реалізації держпрлграми "Питна вода України", реалізація інфраструктурних проєктів та ін.

Джерело покриття додаткових видатків пропонують збільшення доходів від ПДВ з ввезених товарів.

Комітет також рекомендував доручити уряду підготувати до 2 читання підвищення соцстандартів - прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати, виходячи із фінансових можливостей держави.

Далі доповів міністр фінансів Сергій Марченко.

Він назвав документ "бюджетом інвестицій у майбутнє". За його словами, документ був ретельно доопрацьований, були численні обговорення кошторису країни із залученням експертів, профільних асоціацій, міжнародних партнерів.

За словами Марченка, бюджет є реальним і збалансованим.

Він також висловив сподівання, що народні депутати підтримають бюджет-2022, а уряд, за його словами, готовий його доопрацювати.

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що вряд вперше запровадив Бюджетну декларацію на 3 роки і державний бюджет-2022 має формуватися з урахуванням її показників та визначених стратегічних орієнтирів.

За його словами, Рахункова палата знайшла додаткові доходи в проєкті державного бюджету загалом майже на 33 млрд грн. Пацкан висловив сподівання, що в остаточній редакції вони будуть враховані.

Він також запропонував Кабміну звернути увагу на формування окремих видатків, зокрема, на виплату наступного року пільг і житлових субсидій, на збільшення видатків Пенсійного фонду тощо.

Пацкан також звернув увагу на те, що, як і в попередні роки, уряд пропонує зупинити дію окремих показників, зокрема, рівень дефіциту і надання державних гарантій. Пацкан підкреслив, що це порушення Бюджетного кодексу і Регламенту ВР.

Представники ОПЗЖ заявили, що не будуть підтримувати цей проєкт закону.

Представники "Слуги народу" натомість заявили, що цей бюджет є унікальним, бо його вперше розробляли на основі Бюджетної декларації.

Нардепи від "ЄС" розкритикували документ, назвавши його, зокрема, "бюджетом інвестицій в людину - Володимира Зеленського", а також розкритикували суму інвестицій в енергоефективність (2,5 млрд грн). Також нардепи додали, що голосувати за бюджет не будуть.

Представники "Довіри" заявили про необхідність доопрацювання документу до 2 читання.

Нардепи від "За майбутнє" також заявили про необхідність збільшення соцстандартів та закликали доопрацювати закон, інакше "ми не будемо за нього голосувати".

Після переви у засіданні представники об'єднання "Справедливість", зокрема, закликали уряд передбачити окрему субвенцію на оплату праці вихователям садочкам та закликали уряд доопрацювати закон до 2 читання.

Лідер "Бвтьківщини" Юлія Тимошенко назвала бюджет, зокрема, "бюджетом крайньої бідності" та "бюджетом катастрофи", а також додала, що такого бюджету не було ніколи - "за жодної влади".

Нардеп від "слуг" Федір Веніславський запевнив, що бюджет до 2 читання доопрацюють і закликав підтримати документ у 1 читанні.

Після голосування за постанову Рада почала розгляд правок до законопроєкту про бюджет.

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