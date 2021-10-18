На ТЕС і ТЕЦ вугілля майже вчетверо менше за графік – Міненерго

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Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ станом на ранок 18 жовтня становили 752,9 тис тонн - це на 5,9% менше, ніж станом на 11 жовтня.

Про це свідчать дані Міненерго.

При цьому, відповідно до затвердженого міністерством плану, на 18 жовтня на складах мало б бути 2,896 млн тонн вугілля - фактичні запаси вугілля менші від планових у 3,8 раза.

Нагадаємо:

Українські теплоелектростанції мають у 3,6 раза менше вугілля, ніж передбачено графіком.

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Економічна правда