На ТЕС і ТЕЦ вугілля майже вчетверо менше за графік – Міненерго
Понеділок, 18 жовтня 2021, 13:10
Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ станом на ранок 18 жовтня становили 752,9 тис тонн - це на 5,9% менше, ніж станом на 11 жовтня.
Про це свідчать дані Міненерго.
При цьому, відповідно до затвердженого міністерством плану, на 18 жовтня на складах мало б бути 2,896 млн тонн вугілля - фактичні запаси вугілля менші від планових у 3,8 раза.
Нагадаємо:
Українські теплоелектростанції мають у 3,6 раза менше вугілля, ніж передбачено графіком.
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Економічна правда
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