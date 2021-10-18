Новини 18 жовтня: імпорт електроенергії з Білорусі, перегляд програми з МВФ

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Про порти. Колегія суддів ВАКС визнала невинуватим ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна у справі щодо незаконності встановлення 20% знижки на портові тарифи, Спеціалізована антикорупційна прокуратура планує оскаржити рішення.

Про електроенергію. Білоруська електроенергія може надійти до України на початку листопада. Підготовча робота з цього приводу уже розпочата: на 22 жовтня призначений офіційний конкурс на доступ до перетину ЛЕП між Україною і Білоруссю.

Про ВВП. Економіка України за січень-серпень 2021 року зросла на 2,9%

Про екологію. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів створило рейтинг найбільших забрудників атмосферного повітря за 2020 рік, його очолили підприємства Ріната Ахметова та Лакшмі Міттала

Про ПП-2. НАК "Нафтогаз" подав заявку німецькому регулятору на участь в процесі сертифікації оператора "Північного потоку-2"

Про МВФ. Україна та Міжнародний валютний фонд досягли згоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми Stand-By.

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Перші ділянки вуглеводнів, які пов'язували з підсанкційним бізнесменом Павлом Фуксом, виставили на продаж. Що це за ділянки та чому саме з ними правоохоронці асоціюють друга покійного Геннадія Кернеса.