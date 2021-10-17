Новини вихідних: земля для МХП, Ватерландер та Вітренко сперечаються за відповідальність

Про рітейл. Німецька мережа супермаркетів Lidl готується зайти на ринок України та конкурувати з мережею ATБ.

Про газову відповідальність. Глава правління НАК Нафтогаз Юрій Вітренко заявив, компанія могла закупити більше газу до його цінових рекордів. А відповідальний за це був Отто Ватерландер

На що екс-виконавчий директор НАК Нафтогазу заявив, що питання гарантування безперебійності поставок є обов‘язком голови правління.

Про землю. За даними внутрішньої презентації, МХП Юрія Косюка хоче через працівників компанії викуповувати сільгоспземлі у нинішніх власників і знову передавати їх в оренду холдингу.

Про банки. З 13.12.2021 усі картки Monobank в польських злотих буде закрито.