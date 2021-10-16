Вітренко: НАК міг купити більше газу до цінових рекордів. Винен Ватерландер

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Глава правління НАК Нафтогаз Юрій Вітренко заявив, компанія могла закупити більше газу до його цінових рекордів.

Про це він розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що фінплан на 2021, розроблений попереднім керівництвом компанії, затверджений попереднім правлінням і наглядовою радою, взагалі не передбачав імпорт газу.

"Газ власного видобутку Нафтогаз продавав на біржі, ці обсяги йшли на промисловість", - заявив Вітренко, відзначивши, що імпорт газ почався лише влітку та купувався за цінами, що набагато менше ніж поточні ціни на ринку.

"За виконання рішень щодо імпорту газу відповідав Отто Ватерландер. Як з'ясувалося, він одноосібно змінив затверджений правлінням план, який приймався вже за моєї участі як голови правління компанії, в сторону зменшення імпорту", - резюмував він.

Нагадуємо:

Оптові ціни на природний газ ростуть вже багато місяців поспіль, також почали зростати ціни на електроенергію. Наслідки цієї тенденції відчутні у багатьох країнах.

Франція, Іспанія та три інші європейські країни закликали ЄС негайно вжити заходів, щоб пом'якшити удар від стрімко зростаючих цін на газ та розслідувати причину цього.

13 жовтня Європейська комісія затвердила пакет заходів у зв’язку з винятковим зростанням цін на енергоносії, яке, за прогнозами, триватиме всю зиму.

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