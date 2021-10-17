Ватерландер перевів стрілки відповідальності на Вітренка щодо недостатньої закупівлі газу

ФОТО ДМИТРА РЯСНОГО

Екс-виконавчий директор НАК Нафтогазу Отто Ватерландер відповів на слова Юрія Вітренка щодо своєї відповідальності за недостатнє постачання газу, заявивши, що питання гарантування безперебійності поставок є обов‘язком Голови Правління.

Про це він написав у facebook.

"Ідея щодо того, що за безперебійність поставок відповідає одна людина, уповноважена на це в організації, у даному випадку – це я, є сміхотворною. У будь-якій національній нафтогазовій компанії, що має таке саме стратегічне значення, як і Нафтогаз, звичайно, питання гарантування безперебійності поставок буде основним, якщо не головним, обов‘язком Голови Правління", - йдеться у його пості..

Він заявив, що Вітренко був одержимий внутрішніми розслідуваннями, і як каже Ватерландер, значна частина організації займалася розслідуваннями, а не зосереджувалася на бізнесі.

Він додав, що газ зберігався згідно з вказівками, а Прем'єр-міністр регулярно інформував про задовільне накопичення газу у газосховищах.

"Наша команда достроково досягла цільового обсягу зберігання газу. Ми, навіть, закачали у газосховища більший обсяг газу власного видобутку, ніж планували, і хотіли відобразити це в оновленому Фінансовому плані. Проте, Голова Правління не зміг вчасно подати його на розгляд Наглядової ради та Акціонера", - резюмував він.

Нагадуємо:

Глава правління НАК Нафтогаз Юрій Вітренко заявив, компанія могла закупити більше газу до його цінових рекордів, за його словами, відповідав за це Ватерландер.