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Ватерландер перевів стрілки відповідальності на Вітренка щодо недостатньої закупівлі газу

Неділя, 17 жовтня 2021, 16:13
 
ФОТО ДМИТРА РЯСНОГО

Екс-виконавчий директор НАК Нафтогазу Отто Ватерландер відповів на слова Юрія Вітренка щодо своєї відповідальності за недостатнє постачання газу, заявивши, що питання гарантування безперебійності поставок є обов‘язком Голови Правління.

Про це він написав у facebook.

"Ідея щодо того, що за безперебійність поставок відповідає одна людина, уповноважена на це в організації, у даному випадку – це я, є сміхотворною. У будь-якій національній нафтогазовій компанії, що має таке саме стратегічне значення, як і Нафтогаз, звичайно, питання гарантування безперебійності поставок буде основним, якщо не головним, обов‘язком Голови Правління", - йдеться у його пості..

Він заявив, що Вітренко був одержимий внутрішніми розслідуваннями, і як каже Ватерландер, значна частина організації займалася розслідуваннями, а не зосереджувалася на бізнесі. 

Він додав, що газ зберігався згідно з вказівками, а Прем'єр-міністр регулярно інформував про задовільне накопичення газу у газосховищах. 

"Наша команда достроково досягла цільового обсягу зберігання газу. Ми, навіть, закачали у газосховища більший обсяг газу власного видобутку, ніж планували, і хотіли відобразити це в оновленому Фінансовому плані. Проте, Голова Правління не зміг вчасно подати його на розгляд Наглядової ради та Акціонера", - резюмував він.

Нагадуємо:

Глава правління НАК Нафтогаз Юрій Вітренко заявив, компанія могла закупити більше газу до його цінових рекордів, за його словами, відповідав за це Ватерландер.

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Економічна правда
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