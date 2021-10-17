ЗМІ: супермаркети Lidl готується зайти на ринок України та конкурувати з АТБ
Неділя, 17 жовтня 2021, 11:06
Німецька мережа супермаркетів Lidl готується зайти на ринок України та конкурувати з мережею ATБ.
Про це пише німецьке видання Lebensmittel Zeitung із посиланням на внутрішні документи компанії.
Зазначається, що компанія вже призначила керівника головного офісу Lidl Україна, раніше він очолював цю ж мережу в Польщі. Передбачається, що Lidl конкуруватиме з мережею ATБ, яка має понад 1000 магазинів.
Нагадуємо:
Lidl — це німецька міжнародна мережа супермаркетів. Вона має магазини по всьому світу та працює у майже всіх країнах Європейського Союзу.
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