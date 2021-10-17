Monobank закриває усі картки в злотих

MONOBANK

З 13.12.2021 усі картки Monobank в злотих буде закрито.

Про це йдеться у розсилці фінустанови.

13 грудня залишки за картками буде автоматично переведено на кредитні картки за поточним курсом і картки стануть неактивними для користування.

"Можна не чекати 13 грудня, а вже зараз переказати всі гроші з картки в злотих на будь-яку іншу вашу гривневу картку", - зазначили у банку.