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Monobank закриває усі картки в злотих

Неділя, 17 жовтня 2021, 10:00
 
MONOBANK

З 13.12.2021 усі картки Monobank в злотих буде закрито. 

Про це йдеться у розсилці фінустанови.

13 грудня залишки за картками буде автоматично переведено на кредитні картки за поточним курсом і картки стануть неактивними для користування.

"Можна не чекати 13 грудня, а вже зараз переказати всі гроші з картки в злотих на будь-яку іншу вашу гривневу картку", - зазначили у банку.

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банк

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