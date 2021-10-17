Monobank закриває усі картки в злотих
Неділя, 17 жовтня 2021, 10:00
З 13.12.2021 усі картки Monobank в злотих буде закрито.
Про це йдеться у розсилці фінустанови.
13 грудня залишки за картками буде автоматично переведено на кредитні картки за поточним курсом і картки стануть неактивними для користування.
"Можна не чекати 13 грудня, а вже зараз переказати всі гроші з картки в злотих на будь-яку іншу вашу гривневу картку", - зазначили у банку.
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