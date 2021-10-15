Нацбанк цього тижня купив на ринку 120 мільйонів доларів

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Цього тижня (11-13 жовтня) Нацбанку купив на міжбанку 119,6 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

Минулого тижня (4-8 жовтня) НБУ купив на міжбанку 228 млн дол, не продаючи валюту.

27 вересня - 1 жовтня регулятор викупив на ринку 15 млн дол.

А у період з 20 по 24 вересня - 22,5 млн дол.

Загалом із початку року Нацбанк купив 1,904 млрд дол, продав - 197 млн дол.

У 2020 році НБУ купив на ринку 4,93 млрд дол, продав - 3,89 млрд дол.

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Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 18 жовтня на рівні 26,34 гривні.

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 13 жовтня на рівні 26,35 гривні.

13 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,34 – 26,36 гривні.

13 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,37 – 26,39 гривні.

Економічна правда