На тлі зміцнення курсу гривні НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку у 15 разів
Цього тижня (4-8 жовтня) Нацбанк купив на міжбанку 228 млн дол, не продаючи валюту.
Про це свідчать дані НБУ.
Минулого тижня (27 вересня - 1 жовтня) регулятор викупив на ринку 15 млн дол.
А у період з 20 по 24 вересня - 22,5 млн дол.
Загалом із початку року Нацбанк купив 1,904 млрд дол, продав - 197 млн дол.
У 2020 році НБУ купив на ринку 4,93 млрд дол, продав - 3,89 млрд дол.
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Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 8 жовтня на рівні 26,33 гривні.
8 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,35 – 26,37 гривні.
8 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,36 – 26,38 гривні.
Економічна правда
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