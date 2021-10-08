На тлі зміцнення курсу гривні НБУ збільшив купівлю валюти на міжбанку у 15 разів

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Цього тижня (4-8 жовтня) Нацбанк купив на міжбанку 228 млн дол, не продаючи валюту.

Про це свідчать дані НБУ.

Минулого тижня (27 вересня - 1 жовтня) регулятор викупив на ринку 15 млн дол.

А у період з 20 по 24 вересня - 22,5 млн дол.

Загалом із початку року Нацбанк купив 1,904 млрд дол, продав - 197 млн дол.

У 2020 році НБУ купив на ринку 4,93 млрд дол, продав - 3,89 млрд дол.

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Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 8 жовтня на рівні 26,33 гривні.

8 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,35 – 26,37 гривні.

8 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,36 – 26,38 гривні.

Економічна правда